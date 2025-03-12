«Научилась читать его в детях»: Натали обратилась к покойному мужу в день его рождения

«Сегодня, здесь и сейчас, я научилась “читать” и ощущать его в детях, в помощи и советах, которые приходят в делах, в знаках при встрече новых людей. Я получаю удивительные предсказания и предостережения от него, в которые пока трудно поверить. Я принимаю это, “слышу” и изучаю себя заново, наполняясь новыми энергиями. С Днём Рождения, Саша!» — написала Натали в телеграм-канале.