Макрон поддержал идею о 30-дневном перемирии на Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон прокомментировал результаты переговоров делегаций Соединённых Штатов и Украины в Саудовской Аравии.
Он заявил, что «приветствует» прогресс.
«Я приветствую прогресс, достигнутый в ходе переговоров между США и Украиной, состоявшихся сегодня в Джидде, в частности по идее возможного 30-дневного прекращения огня», — написал Макрон в соцсети X*.
Кроме того, по его словам, французская сторона и её партнёры «по-прежнему привержены прочному и продолжительному миру, который подкреплён надёжными гарантиями безопасности для Украины».
Ранее сообщалось, что по итогам переговоров в городе Джидда Киев опубликовал совместное заявление Украины и Вашингтона, в котором говорится о готовности украинской стороны принять инициативу Соединённых Штатов о введении режима прекращения огня на 30 дней.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.