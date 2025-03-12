Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон поддержал идею о 30-дневном перемирии на Украине

Киев выразил готовность к прекращению огня на 30 дней.

Источник: Аргументы и факты

Французский лидер Эммануэль Макрон прокомментировал результаты переговоров делегаций Соединённых Штатов и Украины в Саудовской Аравии.

Он заявил, что «приветствует» прогресс.

«Я приветствую прогресс, достигнутый в ходе переговоров между США и Украиной, состоявшихся сегодня в Джидде, в частности по идее возможного 30-дневного прекращения огня», — написал Макрон в соцсети X*.

Кроме того, по его словам, французская сторона и её партнёры «по-прежнему привержены прочному и продолжительному миру, который подкреплён надёжными гарантиями безопасности для Украины».

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров в городе Джидда Киев опубликовал совместное заявление Украины и Вашингтона, в котором говорится о готовности украинской стороны принять инициативу Соединённых Штатов о введении режима прекращения огня на 30 дней.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.