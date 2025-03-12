Теперь и над Арктикой. В атмосфере назревает угроза новой озоновой дыры

Как уже давно установили исследователи атмосферы, при всей своей живописности эти облака на самом деле вредят верхним слоям. Впрочем, никакого вреда бы от них не было, если бы человечество само себе не вредило. Проблема в том, что на высоте в несколько десятков километров над землёй по сей день сохраняются тысячи тонн хлорфторуглеродов — веществ, которые в XX столетии активно использовали в качестве хладагентов для холодильников, кондиционеров и так далее. В 1987 году их запретили по Монреальскому протоколу, но они очень «живучие» — сохраняются вплоть до 140 лет. При этом, по оценкам, один атом хлора способен уничтожить больше 100 тысяч молекул озона.