Forsa: более 80% немцев больше не считают США надежным партнером Германии

Согласно данным опроса, 82% респондентов придерживаются подобного мнения. При этом только 15% опрошенных считают США надежным партнером для Германии. Это свидетельствует об ухудшении мнения немцев по сравнению с предыдущим опросом, проведенным 12−13 февраля, когда 24% жителей Германии называли США надежным партнером.