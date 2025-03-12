Forsa: более 80% немцев больше не считают США надежным партнером Германии

Согласно опросу, проведенному социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV, более 80% жителей Германии больше не рассматривают Соединенные Штаты как надежного партнера для ФРГ.
Согласно данным опроса, 82% респондентов придерживаются подобного мнения. При этом только 15% опрошенных считают США надежным партнером для Германии. Это свидетельствует об ухудшении мнения немцев по сравнению с предыдущим опросом, проведенным 12−13 февраля, когда 24% жителей Германии называли США надежным партнером.
Уточняется, что сторонники партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) (25%) чаще других выражают доверие к США.
По информации социологов, 60% опрошенных «вероятно» или «ни при каких обстоятельствах» не согласились бы защищать Германию с оружием в руках в случае военного нападения.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала разорвать все связи с США, тем самым оказав давление на президента США Дональда Трампа.