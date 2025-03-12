Дьявол реален. 5 жутких свидетельств существования Сатаны от священников и монахов

Особенно часто дьявол является святым людям или тем, кто близок к святости. Усиленная молитва позволяет монахам видеть то, что другим недоступно. Например, старец Никон Афонский (Новоскитский) из монастыря Ксенофонт приводит в одной из своих статей свидетельство знакомого ему уже очень пожилого монаха, который увидел дьявола во плоти прямо во время богослужения в храме. По словам старца, враг рода человеческого предстал пред ним в образе очень элегантного, но совершенно чёрного господина. Монах рассказывал, что был вынужден закрыть руками рот, чтобы не закричать от ужаса и не испугать братию. Он рассказал Никону, что ощущал почти материальную ненависть, исходящую от существа перед ним.