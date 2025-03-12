Отравление свинцом: Учёные озвучили новую версию глухоты композитора Бетховена

В XIX веке свинец широко использовался в быту и даже добавлялся в недорогие вина, которые Бетховен пил ежедневно. Однако учёные сомневаются, что свинец был единственной причиной его глухоты, так как первые симптомы появились у композитора в 27 лет. Возможно, на это повлияли наследственные факторы, а также эмоциональные и психологические нагрузки, включая депрессию и одиночество.