Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отравление свинцом: Учёные озвучили новую версию глухоты композитора Бетховена

Анализ волос Людвига ван Бетховена показал, что содержание свинца в них значительно превышает современные допустимые нормы. Об этом сообщает телеканал ZDF.

Источник: Life.ru

Исследование, проведённое с использованием аутентичных прядей волос композитора, выявило, что повышенный уровень свинца мог стать причиной его многочисленных заболеваний, включая проблемы с пищеварением и глухоту.

В XIX веке свинец широко использовался в быту и даже добавлялся в недорогие вина, которые Бетховен пил ежедневно. Однако учёные сомневаются, что свинец был единственной причиной его глухоты, так как первые симптомы появились у композитора в 27 лет. Возможно, на это повлияли наследственные факторы, а также эмоциональные и психологические нагрузки, включая депрессию и одиночество.

Ранее появилась информация, что в России начали расследовать убийство великого поэта Михаила Лермонтова, который погиб на дуэли ещё в 1841 году, драматургу на тот момент было всего 26 лет. Однако позже в Следственном комитете опровергли эту информацию.