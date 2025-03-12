Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сибига: возможное прекращение огня на 30 дней не говорит о заморозке конфликта

В МИД Украины отреагировали на возможное прекращение огня на 30 дней.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что 30-дневное прекращение огня не означает заморозки конфликта на Украине, а будет считаться только шагом к началу процесса его завершения. Об этом Сибига написал в аккаунте социальной сети Facebook*.

«Почему важно именно такое временное прекращение огня — потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом», — пояснил Сибига.

Он также подчеркнул, что заявление передает позитивный сигнал от лидеров Украины и США о готовности заключить соглашение по минеральным ресурсам.

11 марта стартовали переговоры делегаций США и Украины в Джидде. По итогу встречи Украина согласилась на прекращение огня и выразила готовность подписать соглашение по редкоземельным металлам, а также приступить к обсуждению условий долгосрочного мирного договора.

* — Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.