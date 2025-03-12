Сибига: возможное прекращение огня на 30 дней не говорит о заморозке конфликта

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что 30-дневное прекращение огня не означает заморозки конфликта на Украине, а будет считаться только шагом к началу процесса его завершения. Об этом Сибига написал в аккаунте социальной сети Facebook*.
«Почему важно именно такое временное прекращение огня — потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом», — пояснил Сибига.
Он также подчеркнул, что заявление передает позитивный сигнал от лидеров Украины и США о готовности заключить соглашение по минеральным ресурсам.
11 марта стартовали переговоры делегаций США и Украины в Джидде. По итогу встречи Украина согласилась на прекращение огня и выразила готовность подписать соглашение по редкоземельным металлам, а также приступить к обсуждению условий долгосрочного мирного договора.
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