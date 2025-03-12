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Москалькова обсудила с представителем МККК возвращение курян из Сум

Кроме того, обсуждался вопрос о возможных путях доставки гумпомощи в Суджу.

Источник: Аргументы и факты

Омбудсмен Татьяна Москалькова провела разговор с представителем Международного комитета Красного Креста Борисом Мишелем о возвращении курян с украинской территории.

Об этом уполномоченный по правам человека в РФ проинформировала в Telegram.

«Подняла вопрос по возвращению жителей Курской области из города Сумы», — написала Москалькова.

Она также отметила, что в ходе встречи с Мишелем обсуждался вопрос о возможных путях доставки гумпомощи для россиян, находящихся в Судже.

Помимо этого, Москалькова и представитель МККК обсудили темы, связанные с передачей посылок и писем для российских пленных.

Ранее сообщалось, что с украинской территории возвращены 79 жителей Курской области с момента вторжения Вооружённых сил Украины.