Тысячи жителей Словакии могут остаться без воды из-за бобра-диверсанта

Экологи и представители национального парка уже провели обсуждения, чтобы найти решение этой необычной проблемы. Они планируют использовать гуманные методы, такие как изменение ландшафта или установка специальных барьеров, чтобы сделать территорию менее привлекательной для бобра. Это должно побудить животное мигрировать в другое место, где его деятельность не будет угрожать здоровью и благополучию людей. Однако, если бобёр не захочет покидать облюбованное место, ситуация может стать ещё более сложной.