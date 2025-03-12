Адам Кадыров награжден нагрудным знаком ОМОН «Ахмат-Грозный»

Сын Рамзана Кадырова Адам Кадыров, который является начальником обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, награжден нагрудным знаком ОМОН «Ахмат-Грозный». Об этом информирует пресс-служба Управления Росгвардии по Чеченской республике.
Сообщается, что Адам Кадыров получил награду за регулярную помощь ОМОН и всестороннюю поддержку.
В свою очередь, Адам Кадыров вручил медали «Герой Чеченской Республики. Къонах» трем сотрудникам ОМОН.
Накануне глава отдела безопасности главы Чеченской Республики Адам Кадыров стал членом Арабского арбитражного суда. Соответствующее удостоверение он получил в ходе визита в Египет.
В 2024 году начальник отдела безопасности главы Чеченской Республики Адам Кадыров был удостоен ордена Кадырова — самой высокой награды региона. За что был награжден Адам Кадыров, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что Адам Кадыров попал в Книгу рекордов России как самый юный начальник службы безопасности главы субъекта РФ.