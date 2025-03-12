США возобновили оказание военной помощи Украине

«Что касается помощи в области безопасности, то это текущий [пакет по линии] PDA. Я перенаправлю [вас] к министерству обороны по поводу того, какие это боеприпасы, но это текущий PDA, который будет передан украинцам», — сказал Уолтц, подразумевая информацию о пакетах помощи, которые были обещаны предыдущей администрацией США во главе с Джо Байденом.