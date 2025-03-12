США возобновили оказание военной помощи Украине

Администрация Соединенных Штатов возобновит предоставление Украине помощи в сфере безопасности через механизм Presidential Drawdown Authority (PDA), который позволит президенту США Дональду Трампу передавать вооружения иностранному партнеру без одобрения Конгресса в чрезвычайных ситуациях. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Что касается помощи в области безопасности, то это текущий [пакет по линии] PDA. Я перенаправлю [вас] к министерству обороны по поводу того, какие это боеприпасы, но это текущий PDA, который будет передан украинцам», — сказал Уолтц, подразумевая информацию о пакетах помощи, которые были обещаны предыдущей администрацией США во главе с Джо Байденом.
Согласно совместному заявлению США и Украины, опубликованному после переговоров в Джидде, Вашингтон незамедлительно возобновит предоставление разведданных и поддержку Киеву в области безопасности.
«После позитивных шагов вперед президент [Дональд Трамп] принял решение снять паузу в предоставлении оборонной помощи Украине. Это решение вступает в силу незамедлительно», — сообщил ранее Уолц.
28 февраля Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине после перепалки в Белом доме с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Ограничение касалось всей военной техники США, которая в данный момент не находится на Украине, включая оружие, перевозящееся самолетами и кораблями или ожидающее отправки в транзитных зонах в Польше.
Накануне в России отреагировали на приостановку США военной помощи Украине. Так, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Киеве останется много оружия, даже если западные поставки прекратятся. По словам Пескова, вооружения украинцам хватит на несколько месяцев.
11 марта прошли переговоры делегаций США и Украины в Джидде в Саудовской Аравии. По итогу встречи Украина согласилась на прекращение огня и выразила готовность подписать соглашение по редкоземельным металлам, а также приступить к обсуждению условий долгосрочного мирного договора.