Названа новая награда Адама Кадырова

Адам Кадыров (на фото справа) также имеет звание и медаль Героя Чечни.
Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — Адам накануне был награжден нагрудным знаком ОМОН «Ахмат Грозный». Об этом стало известно после публикации управления Росгвардии по региону. Отмечается, что награды Адам Кадыров был удостоен «за помощь и всестороннюю поддержку».
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«Командир отряда полковник полиции Анзор Бисаев наградил Адама Кадырова нагрудным знаком ОМОН “АХМАТ-Грозный” за регулярную помощь, а также всестороннюю поддержку», — говорится в заявлении Росгвардии. Его опубликовала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Адам Кадыров попал в Книгу рекордов России за защиту своего отца, так как является самым молодым начальником службы безопасности главы субъекта РФ. Заслуги рекордсмена были озвучены во время трансляции турнира по боям ММА в Грозном.