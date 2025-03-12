МКС совершила 150-тысячный виток вокруг Земли в точке над Индонезией

За 26 с половиной лет, начиная с момента вывода первого модуля «Заря» 20 ноября 1998 года, МКС пролетела уже 6,4 миллиарда километров. Это расстояние в 30 раз превышает среднее расстояние от Земли до Марса. В четыре раза больше расстояния до Сатурна и почти равно удалению от Солнца до орбиты Плутона.