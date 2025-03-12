МКС совершила 150-тысячный виток вокруг Земли в точке над Индонезией

«МКС сделала юбилейный виток вокруг нашей планеты. Время его прохождения составило с 13:32 до 15:05 по московскому времени. Станция пролетела от острова Суматра (Индонезия) до Индийского океана», — отметили в госкорпорации.
За 26 с половиной лет, начиная с момента вывода первого модуля «Заря» 20 ноября 1998 года, МКС пролетела уже 6,4 миллиарда километров. Это расстояние в 30 раз превышает среднее расстояние от Земли до Марса. В четыре раза больше расстояния до Сатурна и почти равно удалению от Солнца до орбиты Плутона.
Каждые сутки МКС, которая находится на орбите на высоте более 400 км, делает около 16 оборотов вокруг Земли.
Ранее космонавт Иван Вагнер с бота МКС записал завораживающее видео парада планет. Люди могли наблюдать его с Земли 28 февраля.