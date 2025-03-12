Минобразования США планирует уволить 1300 сотрудников из-за реорганизации

Руководитель аппарата департамента Рейчел Оглсби сообщила, что уже известно о прекращении аренды офисов департамента в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго и Кливленде. Также она заверила, что изменения никак не скажутся на функциях министерства.