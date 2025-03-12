Минобразования США планирует уволить 1300 сотрудников из-за реорганизации

Министерство образования США планирует сократить более 1300 сотрудников, сообщает Independent. На данный момент в американском ведомстве работают более четырех тысяч человек.
Издание отмечает, что увольнения связаны с реорганизацией, проводимой президентом США Дональдом Трампом. Также ожидается, что программа затронет работников Департамента по делам ветеранов, Администрации социального обеспечения, а также других агентств.
О сокращениях стало известно во вторник, 11 марта. В связи с чем появились вопросы о возможности американского министерства образования продолжать работу.
Руководитель аппарата департамента Рейчел Оглсби сообщила, что уже известно о прекращении аренды офисов департамента в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго и Кливленде. Также она заверила, что изменения никак не скажутся на функциях министерства.
Накануне Дональд Трамп назвал американской образование худшим в мире. Он заявил, что планирует упразднить Министерство образования США, а управления учреждениями передать властям штатов.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что в Соединенных Штатах может появиться система для автоматизации массовых увольнений госслужащих. Разработкой программного обеспечения займется департамент эффективности государственного управления США (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск.