L'Oreal отозвала все партии крема от акне в США из-за обнаружения бензола

В США французская косметическая компания L'Oreal отозвала все партии крема для лечения акне после обнаружения в нем канцерогенного вещества бензола. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление компании.
«L'Oreal отзывает все партии своего крема для лечения акне Effaclar Duo в США из-за опасений, что в кремах может содержаться бензол. L'Oreal сообщила, что следы бензола обнаружены в одной из партий продукта», — следует из сообщения компании.
Уточняется, что крем выпускается под брендом La Roche-Posay, принадлежащим L'Oreal. Основной компонент — бензоилпероксид, который уничтожает бактерии. Однако подобное химическое соединение может разлагаться и образовывать бензол, способный вызывать лейкемию, поясняется в материале.
Ранее была изъята партия опасной косметической продукции в Новокузнецке. Подобные продукты на 95% состояли из этилового спирта и представляли угрозу жизни и здоровью покупателей.