В Госдуме призвали аллергиков уходить во внеплановый отпуск в цветение

«Считаю, что работник с явно выраженными симптомами аллергии должен иметь возможность в приоритетном порядке уходить во внеплановый оплачиваемый отпуск именно в тот месяц, когда цветет растение, на которое у него аллергическая реакция, и независимо от утвержденного графика отпусков на год. Так он сможет уезжать в другой регион с иным климатом в нужный ему месяц и облегчать течение аллергии. Фактически такие поездки через несколько лет смогут привести к тому, что аллергия у него ослабнет или исчезнет», — сказал Леонов.