Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 12 марта 2025

Погода в Иркутске 12 марта 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем столбил термометра поднимется до −1…-3 градусов, после захода солнца похолодает до −14…-16. Ветер переменный 1−6 м/с.
Погода в Иркутске 12 марта 2025.
— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, температура ночью −18…-23, при прояснении −27…-32, в южных и западных районах при облачной погоде до −13, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.
В регионе днем потеплеет до 0…-5, при облачной погоде ожидается −10…-15. Вот что обещает погода в Иркутске 12 марта 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что борьба с вирусными гепатитами идет в Иркутской области.