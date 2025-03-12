Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 12 марта 2025

Погода в Иркутске 12 марта 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем столбил термометра поднимется до −1…-3 градусов, после захода солнца похолодает до −14…-16. Ветер переменный 1−6 м/с.