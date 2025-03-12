Ермак: Украина готова встречаться с представителями США где угодно

«Безусловно, мы будем встречаться, надеюсь, и в США, и на Украине, и в других местах. Будут еще приглашать в Саудовскую Аравию — с удовольствием еще раз приедем», — рассказал Ермак на брифинге по итогам переговоров с представителями США.