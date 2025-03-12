Представители украинских властей для поддержки двусторонних отношений с США готовы продолжать контакты с Америкой в любом месте. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«Безусловно, мы будем встречаться, надеюсь, и в США, и на Украине, и в других местах. Будут еще приглашать в Саудовскую Аравию — с удовольствием еще раз приедем», — рассказал Ермак на брифинге по итогам переговоров с представителями США.
По словам главы офиса нелегитимного президента Украины, прошедшие в Джидде переговоры между делегациями США и Украины «подтвердили статус» партнерских отношений между странами.
В рамках брифинга Ермак также уточнил, что соглашение по полезным ископаемым будет подписано, когда США сочтут это подходящим моментом.
11 марта прошли переговоры делегаций США и Украины в Джидде в Саудовской Аравии. По итогу встречи Украина согласилась на прекращение огня и выразила готовность подписать соглашение по редкоземельным металлам.