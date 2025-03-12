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Ермак: Украина готова встречаться с представителями США где угодно

В офисе Зеленского рассказали, на что Киев готов ради США.

Источник: Комсомольская правда

Представители украинских властей для поддержки двусторонних отношений с США готовы продолжать контакты с Америкой в любом месте. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Безусловно, мы будем встречаться, надеюсь, и в США, и на Украине, и в других местах. Будут еще приглашать в Саудовскую Аравию — с удовольствием еще раз приедем», — рассказал Ермак на брифинге по итогам переговоров с представителями США.

По словам главы офиса нелегитимного президента Украины, прошедшие в Джидде переговоры между делегациями США и Украины «подтвердили статус» партнерских отношений между странами.

В рамках брифинга Ермак также уточнил, что соглашение по полезным ископаемым будет подписано, когда США сочтут это подходящим моментом.

11 марта прошли переговоры делегаций США и Украины в Джидде в Саудовской Аравии. По итогу встречи Украина согласилась на прекращение огня и выразила готовность подписать соглашение по редкоземельным металлам.