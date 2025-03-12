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Рогов: резкое желание Киева к перемирию является лукавством

Рогов подчеркнул, что для ВСУ складывается катастрофическая ситуация.

Источник: Аргументы и факты

Украинская сторона лукавит, говоря о перемирии и завершении конфликта на Украине, заявил Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что данное заявление Киева связано с положением Вооружённых сил Украины и ситуацией в Курской области.

«Резкое желание киевского режима к перемирию и прекращению конфликта — лукавство. Ситуация для режима Зеленского и его боевиков из ВСУ складывается катастрофическая, украинская группировка в приграничной части Курской области близка к окружению. Вот именно поэтому Зеленский и захотел срочно перемирия», — сказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов в беседе с РИА Новости.

Рогов также отметил, что в Вашингтоне ещё не сделали заявлений о гарантиях, согласно которым украинские войска не используют перемирие для подготовки к атаке с «новой силой». Он напомнил, что РФ заявляет о прочном и долгосрочном мире.

Рогов выразил сомнение, что Киев готов к этому.

«Заинтересован ли в этом режим Зеленского, привыкший делать деньги на крови, остается большим вопросом», — заявил он.

Напомним, украинская сторона приняла предложение США по введению режима прекращения огня, речь идёт о перемирии на 30 дней.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня.