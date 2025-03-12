Украинская сторона лукавит, говоря о перемирии и завершении конфликта на Украине, заявил Владимир Рогов.
Он подчеркнул, что данное заявление Киева связано с положением Вооружённых сил Украины и ситуацией в Курской области.
«Резкое желание киевского режима к перемирию и прекращению конфликта — лукавство. Ситуация для режима Зеленского и его боевиков из ВСУ складывается катастрофическая, украинская группировка в приграничной части Курской области близка к окружению. Вот именно поэтому Зеленский и захотел срочно перемирия», — сказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов в беседе с РИА Новости.
Рогов также отметил, что в Вашингтоне ещё не сделали заявлений о гарантиях, согласно которым украинские войска не используют перемирие для подготовки к атаке с «новой силой». Он напомнил, что РФ заявляет о прочном и долгосрочном мире.
Рогов выразил сомнение, что Киев готов к этому.
«Заинтересован ли в этом режим Зеленского, привыкший делать деньги на крови, остается большим вопросом», — заявил он.
Напомним, украинская сторона приняла предложение США по введению режима прекращения огня, речь идёт о перемирии на 30 дней.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня.