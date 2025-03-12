Депутаты приготовили приятный подарок некоторым пенсионерам

Инициативу о доплатах озвучил Леонид Слуцкий.
«Предлагалось ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет. Несмотря на то, что наш законопроект недавно был отклонен Госдумой, мы продолжит добиваться законодательного оформления заявленных в нем положений», — процитировало Слуцкого РИА Новости.
Как сообщало URA.RU ранее, с 1 апреля 2025 года в России на 14,75% будут увеличены социальные пенсии. Это коснется около 4,2 миллиона граждан. Также стало известно о том, что к мартовской выплате военным пенсионерам придет доплата — «доиндексация» январской и февральской пенсий.