Депутаты приготовили приятный подарок некоторым пенсионерам

«Предлагалось ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет. Несмотря на то, что наш законопроект недавно был отклонен Госдумой, мы продолжит добиваться законодательного оформления заявленных в нем положений», — процитировало Слуцкого РИА Новости.