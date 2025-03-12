Депутаты Госдумы предложили увеличить пенсию за стаж более 30 лет

Группа депутатов Государственной думы продолжит добиваться принятия законодательной инициативы, предусматривающей прибавку к страховой пенсии россиянам, имеющим страховой стаж 30 и более лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.
Летом 2024 года подобный законопроект был отклонен Госдумой.
«Фракция ЛДПР продолжит добиваться законодательного оформления заявленных в нем положений. Это принципиальный вопрос для ЛДПР. Мы хотим, чтобы пожилые россияне, создававшие нашу страну во времена, когда она бурно развивалась, жили достойно. Благодаря созданному ими заделу прочности мы пережили ужасное время перестройки и 2000-е», — сказал Леонид Слуцкий.
Ранее сообщалось, что социальные пенсии с 1 апреля 2025 года в России будут проиндексированы на 14,75%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании с вице-премьерами.
Социальные пенсии проиндексируют в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год, после чего средний размер социальной пенсии в России составит 15,5 тысячи рублей.