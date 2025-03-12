Депутаты Госдумы предложили увеличить пенсию за стаж более 30 лет

«Фракция ЛДПР продолжит добиваться законодательного оформления заявленных в нем положений. Это принципиальный вопрос для ЛДПР. Мы хотим, чтобы пожилые россияне, создававшие нашу страну во времена, когда она бурно развивалась, жили достойно. Благодаря созданному ими заделу прочности мы пережили ужасное время перестройки и 2000-е», — сказал Леонид Слуцкий.