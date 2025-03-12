Конгрессмены США одобрили проект о финансировании правительства до 30 сентября

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов приняла решение утвердить проект закона о продлении финансирования деятельности федерального правительства до конца финансового года, который в США завершается 30 сентября. Заседание нижней палаты законодательного органа транслировалось на его официальном сайте.
Документ предусматривает увеличение расходов на оборону примерно на шесть миллиардов долларов и сокращение финансирования необоронных правительственных программ на сумму около 13 миллиардов долларов.
Уточняется, что теперь Сенат Конгресса должен проголосовать по подобному предложению, после чего оно будет направлено президенту США Дональду Трампу.
Ранее экс-президент США Джо Байден подписал закон, ранее одобренный Конгрессом, о продлении финансирования федеральных американских ведомств до конца сентября 2024 года.