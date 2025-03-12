Конгрессмены США одобрили проект о финансировании правительства до 30 сентября

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов приняла решение утвердить проект закона о продлении финансирования деятельности федерального правительства до конца финансового года, который в США завершается 30 сентября. Заседание нижней палаты законодательного органа транслировалось на его официальном сайте.