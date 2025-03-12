Юрист рассказал, кому нужно заменить водительские права в 2025 году

«В частности, на три года были продлены российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекал в 2022—2023 годах. В эти документы не нужно было вносить изменения. В 2023 году указанный период был увеличен, и в него попали те водители, у которых срок действия водительских удостоверений истекал в 2024 и 2025 году. Таким образом, в 2025 году необходимо будет заменить права тем водителям, у кого срок действия удостоверений истекал в 2022 году», — рассказал Хаминский.