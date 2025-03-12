Ермак: США и Украина на следующей неделе проведут переговоры о прекращении огня

«Он [следующий раунд переговоров] будет уже более техническим, в рамках этой встречи будут обсуждать, как можно ввести режим прекращения огня, чтобы действительно можно было фиксировать его соблюдение», — сообщила журналистка в момент украинского телемарафона из Джидды.