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Ермак: США и Украина на следующей неделе проведут переговоры о прекращении огня

Глава офиса Зеленского анонсировал следующий раунд переговоров Киева и США.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак объявил о проведении на следующей неделе технического раунда переговоров между американской и украинской делегациями по вопросу режима прекращения огня на Украине. Об этом пишут украинские СМИ.

«Он [следующий раунд переговоров] будет уже более техническим, в рамках этой встречи будут обсуждать, как можно ввести режим прекращения огня, чтобы действительно можно было фиксировать его соблюдение», — сообщила журналистка в момент украинского телемарафона из Джидды.

Как она отметила, Ермак заявил журналистам, что диалог между США и Украиной будет продолжен. Ранее издание «Страна» также сообщило, что на следующей неделе экспертные группы начнут обсуждать вопрос о прекращении огня на 30 дней. При этом точные даты предстоящей встречи в украинских СМИ не уточняются.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры между американской и украинской сторонами. Основной целью диалога стал вопрос урегулирования украинского конфликта, а также восстановление доверия между США и Украиной после перепалки американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне.