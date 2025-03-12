Ермак: США и Украина на следующей неделе проведут переговоры о прекращении огня

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак объявил о проведении на следующей неделе технического раунда переговоров между американской и украинской делегациями по вопросу режима прекращения огня на Украине. Об этом пишут украинские СМИ.
«Он [следующий раунд переговоров] будет уже более техническим, в рамках этой встречи будут обсуждать, как можно ввести режим прекращения огня, чтобы действительно можно было фиксировать его соблюдение», — сообщила журналистка в момент украинского телемарафона из Джидды.
Как она отметила, Ермак заявил журналистам, что диалог между США и Украиной будет продолжен. Ранее издание «Страна» также сообщило, что на следующей неделе экспертные группы начнут обсуждать вопрос о прекращении огня на 30 дней. При этом точные даты предстоящей встречи в украинских СМИ не уточняются.
Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры между американской и украинской сторонами. Основной целью диалога стал вопрос урегулирования украинского конфликта, а также восстановление доверия между США и Украиной после перепалки американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне.