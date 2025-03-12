Александр Шурко из Баяндаевского района погиб в зоне СВО

Александр Шурко из Баяндаевского района героически погиб «за ленточкой». Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Анатолий Табинаев.
Мужчина родился и вырос в селе Тургеневка. Его мама была дояркой, самостоятельно воспитывала трех детей. Герой окончил среднюю школу, после чего устроился на работу в крестьянское хозяйство.
— Александр был очень доброжелательным и ответственным, всегда готов помочь в трудную минуту. С детства был приучен к нелёгкому сельскому труду, не боялся трудностей и проявлял уважение к старшим. У него было много друзей, он пользовался большим авторитетом, как у молодых, так и у пожилых людей, — рассказывает Анатолий Табинаев.
«За ленточку» боец отправился в ноябре 2023, подписав контракт. За мужество и отвагу был награжден знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом четвертой степени. Мужчина пал во время выполнение боевого задания. Его проводили в последний путь 11 марта 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец из Заларинского района Алексей Суханкин погиб в зоне СВО.