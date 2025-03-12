Александр Шурко из Баяндаевского района погиб в зоне СВО

— Александр был очень доброжелательным и ответственным, всегда готов помочь в трудную минуту. С детства был приучен к нелёгкому сельскому труду, не боялся трудностей и проявлял уважение к старшим. У него было много друзей, он пользовался большим авторитетом, как у молодых, так и у пожилых людей, — рассказывает Анатолий Табинаев.