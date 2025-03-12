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NYT: США обяжут канадцев регистрироваться при нахождении в стране

Регистрация потребуется, если житель Канады находится в США свыше 30 дней.

Источник: Аргументы и факты

Власти Соединённых Штатов обяжут граждан Канады проходить регистрацию при нахождении в США, пишет The New York Times.

По данным источников издания, регистрация потребуется, если житель Канады находится в стране свыше 30 дней.

«США начнут вводить закон, который обяжет канадцев, посещающих страну на 30 дней и более, регистрироваться у местных властей», — говорится в публикации.

Источники подчеркнули, что власти Канады уже получили уведомление об этом.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Канады до 50 процентов. Кроме того, он потребовал от канадской стороны снизить тарифы на молочную продукцию из США.

Также стало известно, что Трамп вновь предложил Канаде стать 51-м штатом США.