TASR: В Словакии бобр может оставить без воды более 5 тысяч человек

В Татранском национальном парке Словакии руководство вместе с экоактивистами ломают голову, как гуманными методами убедить обыкновенного бобра перестать строить плотины там, где ему хочется. Дело в том, что бобр построил свое сооружение на участке между очистительной установкой и местом забора сырой воды, и теперь более пяти тысяч человек, которые живут в населенных пунктах около заповедной территории, могут остаться без питьевой воды. Историю рассказывает агентство TASR.
Сообщается, что вопрос об отлове бобра и принудительном перемещении его в другое место не рассматривается. Специалисты ищут решение, как сделать облюбованное животным место «непривлекательным» для него.
Напомним, бобры занесены в Красную книгу Москвы как вид третьей категории редкости. В 2024 году их заметили в парках «Останкино», «Москворецкий» и «Битцевский лес», а также в национальном парке «Лосиный Остров».
Вот как в Новой Москве спасли бобра, застрявшего в ливневке.
Тем временем в Белоруссии делают колбасу из бобров. Из пяти животных получается 10 — 15 кг колбасы. Подробности здесь на KP.RU.