TASR: В Словакии бобр может оставить без воды более 5 тысяч человек

В Татранском национальном парке Словакии руководство вместе с экоактивистами ломают голову, как гуманными методами убедить обыкновенного бобра перестать строить плотины там, где ему хочется. Дело в том, что бобр построил свое сооружение на участке между очистительной установкой и местом забора сырой воды, и теперь более пяти тысяч человек, которые живут в населенных пунктах около заповедной территории, могут остаться без питьевой воды. Историю рассказывает агентство TASR.