Мошенники начали распространять вирусы через YouTube

«DCRat предоставляет возможность удалённо управлять заражённым компьютером. Этот вредонос может скачивать на устройство дополнительные модули, которые расширяют его функционал. К таким модулям относятся, например, кейлоггеры — программы для записи и передачи данных о нажатии клавиш, стилеры — инструменты для поиска и кражи конкретной информации на компьютере, а также троянцы, которые дают доступ к веб-камере», — приводит комментарий Купреева «Газета.ru».