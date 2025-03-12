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«Под большим вопросом»: в Белом доме оценили роль Келлога на переговорах по урегулированию конфликта на Украине

Politico: Келлога отстранили от переговоров по урегулированию на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Роль советника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в урегулировании украинского конфликта вызывает серьезные сомнения, сообщает издание Politico, ссылаясь на анонимного чиновника. При этом официальные лица опровергают подобное утверждение.

«Роль Келлога — под большим вопросом. Уже слишком много ключевых лиц, плюс Уиткофф, которые пытаются сыграть в героев, окончив конфликт. Келлог плетется позади, внося путаницу в вопрос о том, кто чем занимается», — пояснил анонимный чиновник в Белом доме.

Однако официальные лица опровергли слова анонимного источника издания.

«Генерал Келлог остается ценной частью команды, особенно это касается переговоров с нашими европейскими союзниками», — отметил представитель Белого дома по национальной безопасности Джеймс Хьюитт.

Ранее Келлог заявил, что Штаты путем ограничения военной поддержки Украины пытаются подтолкнуть Киев к ведению переговоров по урегулированию кризисной ситуации с Россией.