«Под большим вопросом»: в Белом доме оценили роль Келлога на переговорах по урегулированию конфликта на Украине

Роль советника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в урегулировании украинского конфликта вызывает серьезные сомнения, сообщает издание Politico, ссылаясь на анонимного чиновника. При этом официальные лица опровергают подобное утверждение.
«Роль Келлога — под большим вопросом. Уже слишком много ключевых лиц, плюс Уиткофф, которые пытаются сыграть в героев, окончив конфликт. Келлог плетется позади, внося путаницу в вопрос о том, кто чем занимается», — пояснил анонимный чиновник в Белом доме.
Однако официальные лица опровергли слова анонимного источника издания.
«Генерал Келлог остается ценной частью команды, особенно это касается переговоров с нашими европейскими союзниками», — отметил представитель Белого дома по национальной безопасности Джеймс Хьюитт.
Ранее Келлог заявил, что Штаты путем ограничения военной поддержки Украины пытаются подтолкнуть Киев к ведению переговоров по урегулированию кризисной ситуации с Россией.