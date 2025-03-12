«Под большим вопросом»: в Белом доме оценили роль Келлога на переговорах по урегулированию конфликта на Украине

«Роль Келлога — под большим вопросом. Уже слишком много ключевых лиц, плюс Уиткофф, которые пытаются сыграть в героев, окончив конфликт. Келлог плетется позади, внося путаницу в вопрос о том, кто чем занимается», — пояснил анонимный чиновник в Белом доме.