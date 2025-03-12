Врач рассказала, что делать при укусе клеща

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. При обнаружении клеща следует незамедлительно обратиться к терапевту или инфекционисту, при этом не стоит мазать клеща маслом, спиртом, лаком для ногтей или волос, потому что он может выпустить больше потенциально зараженной слюны в кровь, сообщила РИА Новости руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная.
«При обнаружении клеща незамедлительно обратитесь к врачу — терапевту или инфекционисту, чтобы он удалил клеща специальным инструментом и оценил риски инфицирования различными заболеваниями, передающимися клещами. Не медлите с обращением в клинику — чем дольше клещ остается на кожном покрове, тем выше риски заражения», — рассказала Бережная.
Врач подчеркнула, что не рекомендуется извлекать клеща самостоятельно. Но если человек оказался в ситуации, где нет доступа к медицинским услугам, то необходимо использовать специальный инструмент для извлечения клеща — клещевой пинцет, лассо, «клещеверт», который продается в аптеке.
«Захватите клеща как можно ближе к коже, не давите на него, не пытайтесь его выдернуть из кожи. Аккуратно выкручивайте клеща из кожи. Обработайте место укуса местным антисептиком — хлоргексидином, мирамистином, спиртовым раствором. Если клещ живой, его необходимо положить в контейнер и отнести в лабораторию для анализа. Срок сдачи — первые двое суток после укуса. Но опять же, если у вас есть возможность попасть в лабораторию, значит, вы можете доехать и до врача. Поэтому лучше не рисковать и извлечь клеща с помощью специалиста — это самый безопасный вариант», — добавила собеседница агентства.
По ее словам, не стоит мазать клеща маслом, спиртом, лаком для ногтей или волос. Перед тем, как задохнуться от этого, клещ может выпустить больше потенциально зараженной слюны в кровь. Нельзя также пытаться раздавить клеща пальцами — это чревато тем, что вирусы и бактерии окажутся на коже и слизистой.
«В любом случае при укусе клеща необходимо обратиться к врачу, чтобы он правильно извлек насекомое и назначил профилактическое лечение в зависимости от ситуации. Дело в том, что клещи могут переносить сразу несколько инфекций, поэтому ранняя профилактика — залог сохранения здоровья. Посещение специалиста обязательно, если спустя 3−30 дней место укуса покраснело, началась лихорадка, повышенная температура, ломота в теле, головная боль», — подчеркнула Бережная.
Врач отметила, что при посещении леса необходимо надевать головной убор, кофту с рукавами, длинные штаны, которые желательно заправить в носки. Перед посещением леса или парка стоит использовать репелленты с содержанием диэтилтолуамида или перметрина, чтобы дополнительно отпугнуть насекомых. После возвращения домой обязательно нужно осмотреть все тело, особенно участки за ушами, шею, локтевые сгибы, область под подмышками, паха и поясницы, подколенные впадины.