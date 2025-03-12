Врач рассказала, что делать при укусе клеща

«Захватите клеща как можно ближе к коже, не давите на него, не пытайтесь его выдернуть из кожи. Аккуратно выкручивайте клеща из кожи. Обработайте место укуса местным антисептиком — хлоргексидином, мирамистином, спиртовым раствором. Если клещ живой, его необходимо положить в контейнер и отнести в лабораторию для анализа. Срок сдачи — первые двое суток после укуса. Но опять же, если у вас есть возможность попасть в лабораторию, значит, вы можете доехать и до врача. Поэтому лучше не рисковать и извлечь клеща с помощью специалиста — это самый безопасный вариант», — добавила собеседница агентства.