Конкурс «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» открыл набор заявок

Ранее Life.ru писал, что начался XXII сезон конкурса по развитию территорий «Моя страна — моя Россия». В 2025 году конкурсу исполнится 22 года, и за это время вокруг него сформировалось сообщество из более миллиона заинтересованных людей: от самых юных до опытных экспертов различных отраслей.