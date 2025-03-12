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Fox News: США и Украина не обсуждали отставку Зеленского на встрече в Джидде

На переговорах между США и Украиной в Джидде не поднимался вопрос отставки Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Делегации США и Украины не обсуждали на переговорах в Джидде вопрос отставки главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщила журналистка Fox News Нана Саджая, ссылаясь на источники.

Она также отметила, что участники переговоров в Джидде не затрагивали тему проведения президентских выборов на Украине.

11 марта прошли переговоры делегаций США и Украины в Джидде в Саудовской Аравии. По итогу встречи Украина согласилась на прекращение огня и выразила готовность подписать соглашение по редкоземельным металлам.

Со стороны Штатов в переговорном процессе участвовали госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц. Украину же представляли глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и глава офиса президента Андрей Ермак. Ранее обозреватель Евгений Умеренков выразил мнение, что после переговоров с Украиной США начали давить на Россию.