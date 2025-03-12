Fox News: США и Украина не обсуждали отставку Зеленского на встрече в Джидде

Со стороны Штатов в переговорном процессе участвовали госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц. Украину же представляли глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и глава офиса президента Андрей Ермак. Ранее обозреватель Евгений Умеренков выразил мнение, что после переговоров с Украиной США начали давить на Россию.