Названы худшие детские сады Центрального района Красноярска

Анализ отзывов в сервисе 2GIS о трех учреждениях — № 269, № 248 «Сказкоград» и № 121 — выявил противоречивые оценки, заставляющие задуматься. Садики были выбраны неслучайно — у них достаточно низкие отзывы в сервисе.
Детский сад № 269.
Учреждение имеет рейтинг 3.1 из 5. Родители жалуются на персонал и условия.
Дарья предупреждает: «Систематические опоздание воспитателей. Приезжаешь из Покровки в 7:00, в саду кроме охраны никого нет…». Она также сообщает о сокрытии информации: «Летом в июне дети начали болеть пневмонией, это скрывалось, карантин не объявляли».
Александр категоричен: «Ужасные воспитатели, держитесь от этого сада подальше».
Однако есть и положительные отзывы. Марина отмечает: «Очень повезло попасть в группу “Теремок”… результаты от занятий появились неожиданно быстро». Галина делится: «Мой ребенок не разговаривал и ничего не хотел есть, здесь его разговорили».
Детский сад № 248 «Сказкоград».
С рейтингом 3.6 из 5, этот садик также вызывает противоречивые оценки.
Кристина благодарит: «Спасибо за их терпение и огромный вклад в развитие деток!».
Но Анна описывает проблемы: «В саду изменилось всё в худшую сторону с приходом новой заведующей. Начнем с того, что все деревья срубили во дворе сада и оставили только елку. Кстати, пни от этих деревьев до сих пор на участке находятся, что часто становится причиной травм у детей. Деревья были абсолютно здоровые, но заведующая решила иначе. В саду вечно воняет туалетом. А про поведение сотрудников я молчу».
В противовес этому, Оксана пишет: «Когда мы узнали, что нам дали сад в доме жилом (а до этого был очень классный частный сад), слегка огорчились, но решили согласиться. Воспитатели и нянечки супер. Все». В качестве плюсов она называет помещения учреждения и экскурсии.
Еще один отзыв от Марины: «Нам не давали несколько месяцев платежку! А теперь подсовывают бумагу ознакомления». Женщина возмутилась, что не знала, сколько нужно платить, чтобы не оставаться в долгах.
Детский сад № 121.
Оценивают учреждение на 3.9 из 5. Отзывы о качестве преимущественно положительные, но родители жалуются на недоступность.
Асмик восхищается: «Хочу поблагодарить администрацию, воспитателей и весь состав тружеников детского сада № 121! Вы — лучшие!».
Однако многие не могут туда попасть. Екатерина пишет: «Двое детей, и ни один не попал в этот садик, живем напротив». Олеся утверждает: «Попасть сюда невозможно».
«Мне не очень этот сад. Перевелись в другой. Поборы, мамашки со своим уставом, вечно болеющие дети, которых туда водят. Понравилась женщина на вахте, очень приятная и улыбчивая», — написала Ирина.
«Этот садик не для людей простых. В очереди с 1 года стоим туда. Сыну уже 5 лет, а очередь нашу только сдвигают. Хоть и живем в соседнем доме», — написал пользователь с ником rembat1987.
Вывод.
Все комментарии — субъективная оценка. Как показывают отзывы, родители сталкиваются с определенными ситуациями и делятся ими. Родителям, которые хотят отдать малышей в сад, лучше всего самостоятельно изучить несколько источников. И этот материал — один из них.
Узнать отзывы о детсадах Октябрьского района можно из материала.