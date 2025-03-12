Названы худшие детские сады Центрального района Красноярска

Но Анна описывает проблемы: «В саду изменилось всё в худшую сторону с приходом новой заведующей. Начнем с того, что все деревья срубили во дворе сада и оставили только елку. Кстати, пни от этих деревьев до сих пор на участке находятся, что часто становится причиной травм у детей. Деревья были абсолютно здоровые, но заведующая решила иначе. В саду вечно воняет туалетом. А про поведение сотрудников я молчу».