Проект создания в Приморье порта при участии Белоруссии и Китая отложен на год

"Мы те проекты по порту никуда не убираем. Мы их отложили, потому что реальность сейчас — это высокая банковская ставка, которая, безусловно, ляжет на инфраструктуру, стоимость транзита. Поэтому подождём то время, когда она снизится до разумных пределов. Исходя из этого, мы продолжим эту работу.