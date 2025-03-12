Проект создания в Приморье порта при участии Белоруссии и Китая отложен на год

Проект создания в Приморском крае морского порта при участии России, Белоруссии и Китая отложен по финансовым причинам, но уже определены его участники, сообщил губернатор Олег Кожемяко после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Представители стивидорной отрасли Приморья считают, что проект изначально носил декларативный характер и не имеет под собой твёрдой коммерческой основы, сообщает ИА PrimaMedia.
"Мы те проекты по порту никуда не убираем. Мы их отложили, потому что реальность сейчас — это высокая банковская ставка, которая, безусловно, ляжет на инфраструктуру, стоимость транзита. Поэтому подождём то время, когда она снизится до разумных пределов. Исходя из этого, мы продолжим эту работу.
Данная тема остается в повестке переговоров. Мы эти вещи тоже проговариваем, держим в резерве. У нас готовы партнеры с российской стороны, с китайской, с белорусской. Будем надеяться, что в конце 2025 года — начале 2026 года произойдут изменения ключевой ставки и мы тогда сможем войти в этот проект", — приводит слова Олега Кожемяко госагентство БелТА (18+).
Как сообщало ИА PrimaMedia, Белоруссия рассматривала варианты открытия собственного порта в Приморье с привязкой к Северному морскому пути в качестве опорного пункта на транзитном пути в Китай. В начале 2024 года в Приморье побывала команда специалистов из Беларуси для оценки перспектив портовой отрасли региона.
«Белорусские транспортные грузы пошли через российские порты, что принесло взаимную выгоду. С одной стороны, это решило нашу задачу по организации логистики», — отмечал Лукашенко в декабре 2024 года.
В настоящее время Белоруссия использует терминалы 20 российских портов. Основными пунктами перевалки для экспорта белорусского хлоркалия теперь являются порты Санкт-Петербурга и северо-западные регионы России.
"Интерес Белоруссии к портовой отрасли в Приморье есть, но точно не как вариант создания отдельного порта. В лучшем случае, как вхождение в какой-нибудь из действующих проектов, например, в Суходол, где есть планы по развитию контейнерного бизнеса.
Китай в этом плане более понятен — ему нужна площадка для переброски контейнеров. Во Владивостоке такой возможности для них нет. Поэтому остаётся тот же Суходол", — сообщил ИА PrimaMedia представитель одной из стивидорных компаний Приморья.
Отметим, что Белоруссия хочет участвовать в реализации проектов по развитию речного логистического хаба на Амуре и морского порта Эльга в Хабаровском крае. Но исключительно поставками своей техники («МАЗ рулит!»), не более того. Также белорусские компании могут принять участие в модернизации Корсаковского морского порта. Но белорусская сторона не планирует покупать долю в компании-операторе главного порта Сахалинской области.
Корпорация развития Приморского края (КРПК) ранее заказала исследовательские работы по выбору площадки для размещения на юге Приморья нового глубоководного порта мощностью 60 млн тонн в год. Договор заключен с морским университетом им. адм. Г. И. Невельского (Владивосток), работы планировалось закончить в январе 2025 года. Под размещение порта предлагались локации на побережье от Славянского залива (омывает побережье Хасанского района) до устья реки Туманная.