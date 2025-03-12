В Иркутской области на лечение вирусных гепатитов выделили более 200 миллионов

В Иркутской области на лекарственную терапию вирусного гепатита выделили более 200 миллионов рублей в 2024 году. Мерой поддержки воспользовались 1 564 человека. Как стало известно КП-Иркутск, на сегодняшний день в регионе живет около семи тысяч человек с данным диагнозом, примерно такое же количество — в сочетании с ВИЧ-инфекцией.
Благодаря тому, что пациентов обеспечивают необходимыми лекарствами, удалось снизить уровень заболеваемости. Так в регионе он значительно ниже, чем в Сибири или же по России.
С 10 по 16 марта проходит неделя по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С, в связи с этим врачи напомнили о необходимости на регулярной основе сдавать анализы, даже в том случае, если нет каких-либо жалоб на самочувствие.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что миллиард рублей направят на повышение безопасности на дорогах в Иркутской области.