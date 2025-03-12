Дело о нападении таксиста в Хабаровске взял под контроль Председатель СКР

В Хабаровске таксист отвёз пассажирку не по указанному адресу, а в безлюдное место, где начал к ней приставать. Об этом сообщили в одном из телеграм-каналов.
По данным источников, мужчина не просто домогался женщины, но и совершил другие противоправные действия. Испуганной пассажирке удалось сбежать и обратиться за помощью.
После появления информации о случившемся в соцсетях Следственный комитет начал процессуальную проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и держать расследование на особом контроле, сообщает телеграм-канал «Хабаровский следком».
«Руководителю СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Станиславу Белянскому поручено доложить о ходе расследования», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления, ищут подозреваемого и проверяют возможные аналогичные эпизоды.
Исполнение поручения Бастрыкина контролирует центральный аппарат СКР.