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Дело о нападении таксиста в Хабаровске взял под контроль Председатель СКР

Таксист напал на пассажирку — возбуждено уголовное дело.

Источник: Агентство «Москва»

В Хабаровске таксист отвёз пассажирку не по указанному адресу, а в безлюдное место, где начал к ней приставать. Об этом сообщили в одном из телеграм-каналов.

По данным источников, мужчина не просто домогался женщины, но и совершил другие противоправные действия. Испуганной пассажирке удалось сбежать и обратиться за помощью.

После появления информации о случившемся в соцсетях Следственный комитет начал процессуальную проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и держать расследование на особом контроле, сообщает телеграм-канал «Хабаровский следком».

«Руководителю СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Станиславу Белянскому поручено доложить о ходе расследования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления, ищут подозреваемого и проверяют возможные аналогичные эпизоды.

Исполнение поручения Бастрыкина контролирует центральный аппарат СКР.