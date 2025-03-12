Росреестр перечислил хозпостройки, не требующие регистрации

Российским дачникам не нужно регистрировать уличные душевые кабины и туалеты, а также беседки, разборные теплицы и навесы и другие подобные хозпостройки и вносить за них налог. Об этом напомнили в пресс-службе Росреестра. В ведомстве подчеркнули, что ранее появившаяся в ряде СМИ информация о том, что дачники должны регистрировать упомянутые строения и выплачивать за них налог не соответствует действительности.
Регистрировать надо только капитальные постройки, возведенные из определенного материала, сказано в релизе.
Ранее в Росреестре напомнили, что с 1 марта в силу вступают изменения в статью 26 Закона о регистрации недвижимости. Кроме запрета на регистрацию в случае отсутствия сведений в ЕГРН о местоположении границ участка, они предполагают запрет постановки на кадастровый учет и оформления права на сооружение или объект, постройка которого не завершена в случае, если границы земли собственника не учтены.
Что такое дачная амнистия, какой закон стоит изучить, сложно ли ее оформить, и правда ли, что она снова продлена в 2025 году, узнайте здесь на KP.RU.