Росреестр перечислил хозпостройки, не требующие регистрации

Российским дачникам не нужно регистрировать уличные душевые кабины и туалеты, а также беседки, разборные теплицы и навесы и другие подобные хозпостройки и вносить за них налог. Об этом напомнили в пресс-службе Росреестра. В ведомстве подчеркнули, что ранее появившаяся в ряде СМИ информация о том, что дачники должны регистрировать упомянутые строения и выплачивать за них налог не соответствует действительности.