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Виновник взрыва в ЖК «Алые паруса» купил разрешение на проживание в России

Виновник взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, вероятно, купил документы для проживания в России. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Источник: Life.ru

«Он, скорее всего, приобрёл разрешение, которое дало ему возможность легально находиться на территории страны», — приводит РИА «Новости» слова источника.

Напомним, утром 3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице сработало взрывное устройство, заложенное в лифтовом холле высотки. Первоначально сообщали о одном погибшем, а ещё четверых увезли в больницы в тяжёлом состоянии. Позднее столичное управление СК России уточнило, что один из пострадавших скончался в больнице. Им оказался основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян.