Виновник взрыва в ЖК «Алые паруса» купил разрешение на проживание в России

Напомним, утром 3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице сработало взрывное устройство, заложенное в лифтовом холле высотки. Первоначально сообщали о одном погибшем, а ещё четверых увезли в больницы в тяжёлом состоянии. Позднее столичное управление СК России уточнило, что один из пострадавших скончался в больнице. Им оказался основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян.