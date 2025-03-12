Детей-иностранцев в Хабаровском крае лишили льгот на авиаперелёты

Они касаются детей с иностранным гражданством, на которых не распространяется ряд скидок, положенных россиянам, сообщает ИА AmurMedia.
В частности, билеты для детей-иностранцев в возрасте от 2 до 12 лет авиакомпания теперь продаёт за полную стоимость. Также не предоставляется скидка на отдельное место для младенцев в возрасте до двух лет с иностранным гражданством. Их могут перевозить бесплатно только без предоставления отдельного места (на руках у родителей).
Напомним, россияне могут купить билеты за половину стоимости от действующих тарифов для своих детей в возрасте от 2 до 12 лет и до двух лет с предоставлением отдельного места. Перевозка детей в возрасте до двух лет без места осуществляется на рейсах авиакомпании бесплатно.