Детей-иностранцев в Хабаровском крае лишили льгот на авиаперелёты

В частности, билеты для детей-иностранцев в возрасте от 2 до 12 лет авиакомпания теперь продаёт за полную стоимость. Также не предоставляется скидка на отдельное место для младенцев в возрасте до двух лет с иностранным гражданством. Их могут перевозить бесплатно только без предоставления отдельного места (на руках у родителей).