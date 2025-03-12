В Словакии бобр построил плотину, которая может лишить воды 5 тысяч человек

Напомним, в сентябре 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал начать в стране войну с бобрами из-за того, что эти животные повреждают дамбы, защищающие польские регионы от паводков. Заявление главы правительства было сделано на фоне наводнений в республике, которые были названы сильнейшими за последние 30 лет.