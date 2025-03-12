В Словакии бобр построил плотину, которая может лишить воды 5 тысяч человек

Речной бобр построил плотину в Кленовой долине в Татранском национальном парке Словакии, из-за чего жители окрестных деревень, в которых проживает около 5 тысяч человек, могут остаться без питьевой воды, сообщило агентство TASR.
Плотина находится на участке между очистными сооружениями и точкой забора сырой воды. Также отмечается, что в воде находятся экскременты бобра.
Директор парка Питер Олекса отметил, что администрация заповедника стремится найти решение проблемы, не прибегая к радикальным мерам. В планах — создать условия, которые сделают текущую среду обитания животного менее привлекательной для него.
В администрации парка считают, что это подтолкнёт бобра покинуть занимаемую им территорию и поселиться в другом месте, в котором его деятельность не будет создавать опасность для здоровья людей.
Напомним, в сентябре 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал начать в стране войну с бобрами из-за того, что эти животные повреждают дамбы, защищающие польские регионы от паводков. Заявление главы правительства было сделано на фоне наводнений в республике, которые были названы сильнейшими за последние 30 лет.