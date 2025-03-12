Паромная переправа Ванино — Холмск возобновила работу после шторма

— Сегодня сообщение восстановилось, паромы пошли в Ванино. Но, учитывая приближающийся циклон, который накроет Хабаровский край и Сахалин, она опять может закрыться на несколько дней, — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.