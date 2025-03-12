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Паромная переправа Ванино — Холмск возобновила работу после шторма

Суда не ходили более суток.

Источник: Минтранс Сахалинской области

Паромная переправа Ванино — Холмск, соединяющая Хабаровский край и Сахалинскую область, после суточного простоя из-за шторма в Татарском проливе возобновила работу. Суда вышли в рейс, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Сегодня сообщение восстановилось, паромы пошли в Ванино. Но, учитывая приближающийся циклон, который накроет Хабаровский край и Сахалин, она опять может закрыться на несколько дней, — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

В администрации Ванинского района уточнили, что на сегодняшний день в направлении Сахалина ожидают погрузки 75 грузовых автомобилей.

Напомним, паромная переправа Ванино — Холмск из-за непогоды на Сахалине и в Татарском проливе приостановила свою работу 10 марта. Теперь ожидается подход второго циклона, который накроет практически все районы Хабаровского края.