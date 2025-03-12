Россиянам объяснили, нужно ли регистрировать уличные туалеты на дачах

В пресс-службе Росреестра обратили внимание на публикации, в которых утверждалось, что в России ввели обязательный налог на дома, бани, гаражи и другие капитальные строения, расположенные на территории дачных участков. Журналисты также писали, что если такие постройки не зарегистрировать, то ФАС якобы сама назначит налог и штраф за уклонение от декларирования.