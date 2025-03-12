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Россиянам объяснили, нужно ли регистрировать уличные туалеты на дачах

Росреестр разъяснил правила регистрации построек на дачных участках. Согласно сообщению ведомства, россиянам не нужно регистрировать такие постройки, как теплицы, беседки, навесы, уличные душевые кабины и туалеты.

Источник: Life.ru

В пресс-службе Росреестра обратили внимание на публикации, в которых утверждалось, что в России ввели обязательный налог на дома, бани, гаражи и другие капитальные строения, расположенные на территории дачных участков. Журналисты также писали, что если такие постройки не зарегистрировать, то ФАС якобы сама назначит налог и штраф за уклонение от декларирования.

В Росреестре подчеркнули, что подобные сведения не соответствуют действительности. Регистрировать нужно только капитальные хозяйственные постройки, которые считаются объектами недвижимости. Такие объекты должны иметь прочную связь с землёй и быть построены из определённых материалов.

В связи с этим налог не распространяется на разборные теплицы, уличные туалеты, навесы и другие временные сооружения. Это означает, что дачники могут не беспокоиться о дополнительных расходах и штрафах за такие постройки.

Ранее российским дачникам напомнили про крупные штрафы в 2025 году. Например, нецелевое использование земли, нарушение правил пожарной безопасности, неправильная утилизация отходов, несоблюдение санитарных норм и требований к строительству могут повлечь за собой административную ответственность.