Россиянам объяснили, нужно ли регистрировать уличные туалеты на дачах

В пресс-службе Росреестра обратили внимание на публикации, в которых утверждалось, что в России ввели обязательный налог на дома, бани, гаражи и другие капитальные строения, расположенные на территории дачных участков. Журналисты также писали, что если такие постройки не зарегистрировать, то ФАС якобы сама назначит налог и штраф за уклонение от декларирования.
В Росреестре подчеркнули, что подобные сведения не соответствуют действительности. Регистрировать нужно только капитальные хозяйственные постройки, которые считаются объектами недвижимости. Такие объекты должны иметь прочную связь с землёй и быть построены из определённых материалов.
В связи с этим налог не распространяется на разборные теплицы, уличные туалеты, навесы и другие временные сооружения. Это означает, что дачники могут не беспокоиться о дополнительных расходах и штрафах за такие постройки.
Ранее российским дачникам напомнили про крупные штрафы в 2025 году. Например, нецелевое использование земли, нарушение правил пожарной безопасности, неправильная утилизация отходов, несоблюдение санитарных норм и требований к строительству могут повлечь за собой административную ответственность.