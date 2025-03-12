Автоэксперт рассказал, за что обычно водители получают штрафы весной

Морозы отступают, льда и снега на улице становится все меньше, а значит, пора отправляться в автосалон — менять зимнюю резину на летнюю. В беседе с NEWS.ru автоэксперт Ян Хайцеэр рассказал, что задержка с переобуванием шин может обернуться штрафами для водителей.
— Менять их нужно всегда своевременно, так как зимняя резина начнет просто плыть на дороге. Тем более, если есть шипы — они будут выскакивать и лететь всем в лобовые стекла, — комментирует Хайцеэр.
Когда стоит отправиться в автосалон? С наступлением плюсовых температур, около +5 днем и +1 ночью. Резина, кстати, служит около четырех или пяти лет, по истечению срока стоит купить новую, иначе увеличивается риск попасть в аварию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пассажир рейса Иркутск-Москва напал на полицейского. Теперь ему придется заплатить крупный штраф.