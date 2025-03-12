Politico: роль Келлога в урегулировании конфликта на Украине под вопросом

«Роль Келлога — под большим вопросом… Уже слишком много ключевых лиц, плюс спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, которые пытаются сыграть в героев, окончив конфликт. Келлог плетётся позади, внося путаницу в вопрос о том, кто чем занимается», — сказал источник.