Роль советника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в решении конфликта оказалась под «большим вопросом», пишет Politico.
Об этом изданию рассказал чиновник, чьё имя не называется. При этом в материале подчёркивается, что официальные лица опровергают данную информацию.
«Роль Келлога — под большим вопросом… Уже слишком много ключевых лиц, плюс спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, которые пытаются сыграть в героев, окончив конфликт. Келлог плетётся позади, внося путаницу в вопрос о том, кто чем занимается», — сказал источник.
Представитель Белого дома по нацбезопасности Джеймс Хьюитт в ответ заявил, что Келлог остаётся «ценной частью команды».
Представитель администрации Соединённых Штатов Анна Келли отметила, что «единственной заботой» Келлога в настоящее время является «выполнение указаний» Трампа.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинская сторона лукавит, говоря о перемирии и завершении конфликта на Украине.