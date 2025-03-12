Эрдоган и Туск на переговорах обсудят посредничество Турции по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Польши Дональд Туск на предстоящих переговорах в Анкаре обсудят возможность посредничества Турции в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает дипломатический источник в турецкой столице в разговоре с РИА Новости.