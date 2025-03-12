Эрдоган и Туск на переговорах обсудят посредничество Турции по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Польши Дональд Туск на предстоящих переговорах в Анкаре обсудят возможность посредничества Турции в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает дипломатический источник в турецкой столице в разговоре с РИА Новости.
«У западных партнеров есть понимание того, что Турция имеет стратегическое значение в этом конфликте, имеет перспективы посредничества. Эти перспективы и станут темой обсуждения», — пояснил собеседник агентства.
Ранее Эрдоган заявлял о готовности Анкары организовать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
Накануне турецкий лидер выступил в поддержку скорейшего прекращения огня на Украине и подчеркнул, что обе стороны конфликта на Украине борются за справедливый и достойный мир.
11 марта прошли переговоры делегаций США и Украины в Джидде в Саудовской Аравии. По итогу встречи Украина согласилась на прекращение огня и выразила готовность подписать соглашение по редкоземельным металлам.