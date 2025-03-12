Медведи в Хабаровске проснулись и разбудили весну

В Хабаровске в зоосаде «Приамурский» началось пробуждение медведей, сообщает телеграм-канал «Зоосад “Приамурский”.
После долгой зимней спячки проснулись Дива, Соня, Маша, Балу и Муха. Пока они не слишком активны — немного сонные и медлительные, но уже проявляют интерес к еде.
Первые недели мишки будут питаться овощами, ягодами и злаками. В зоосаде рассказали, что особенно они любят морковь, яблоки и каши. Позже в их меню добавятся мясо и рыба — тогда же начнётся настоящая весенняя активность.
Сотрудники зоосада следят за состоянием животных и постепенно увеличивают количество пищи. В конце марта, когда мишки полностью адаптируются, посетители смогут увидеть их бодрыми и готовыми к играм.