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Медведи в Хабаровске проснулись и разбудили весну

Хищники ещё вялые, но уже готовы к первому весеннему угощению.

Источник: Соцсети

В Хабаровске в зоосаде «Приамурский» началось пробуждение медведей, сообщает телеграм-канал «Зоосад “Приамурский”.

После долгой зимней спячки проснулись Дива, Соня, Маша, Балу и Муха. Пока они не слишком активны — немного сонные и медлительные, но уже проявляют интерес к еде.

Первые недели мишки будут питаться овощами, ягодами и злаками. В зоосаде рассказали, что особенно они любят морковь, яблоки и каши. Позже в их меню добавятся мясо и рыба — тогда же начнётся настоящая весенняя активность.

Сотрудники зоосада следят за состоянием животных и постепенно увеличивают количество пищи. В конце марта, когда мишки полностью адаптируются, посетители смогут увидеть их бодрыми и готовыми к играм.