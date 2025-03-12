Туманы и 23-градусные морозы — погода в Казахстане на 12 марта

Без осадков. Ночью и утром на юге, в горных районах области временами туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 мороза — 2 тепла, на севере, в горных районах области 8−13 мороза, днем 8−13 тепла, на севере, в горных районах области 2 мороза — 3 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 9−11 тепла.