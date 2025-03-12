Туманы и 23-градусные морозы — погода в Казахстане на 12 марта

Погода в Астане
В столице будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южных направлений 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 2−4 мороза.
Погода в Алматы
В мегаполисе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 11−13 тепла.
Погода в Шымкенте
В городе будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 17−19 тепла.
Погода в Акмолинской области
Ночью и утром на юго-востоке области небольшой снег, поземок. На западе, юге, востоке области туман, гололед. Ветер южных направлений 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на севере, востоке области 18−23 мороза, днем 0−5, на востоке области 10 мороза. В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений ночью 2−7 метров в секунду, днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 0−2 мороза.
Погода в Алматинской области
Без осадков. Ночью и утром на юге, в горных районах области временами туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 мороза — 2 тепла, на севере, в горных районах области 8−13 мороза, днем 8−13 тепла, на севере, в горных районах области 2 мороза — 3 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 9−11 тепла.
Погода в области Жетысу
Без осадков. Ночью и утром в центре, горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 17−22 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, в горных районах области 12−17 мороза, на юге области 0 градусов, днем 2−7, на юге области 10 тепла, в горных районах области 2 мороза. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 4−6 тепла.
Погода в Туркестанской области
Без осадков. Ветер восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза-4 тепла, на севере области 4 мороза, днем 14−19, на севере области 10 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза — 1 тепла, днем 15−17 тепла.
Погода в Западно-Казахстанской области
Без осадков. На севере, востоке области туман. Ветер южный 9−14, днем на западе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере, востоке области 3 мороза, днем 5−10, на юге, западе области 15 тепла. В Уральске переменная облачность, без осадков, туман. Ветер южный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 8−10 тепла.
Погода в Атырауской области
Без осадков. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-восточный, южный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на северо-востоке области 3 мороза, днем 10−15, на северо-востоке области 7 тепла. В Атырау малооблачно, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, южный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3, днем 11−13 тепла.
Погода в Мангистауской области
Без осадков. Ночью и утром на северо-западе области туман. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, на востоке области 2 мороза, днем 10−15, на северо-западе области 7, на юге области 19 тепла. В Актау малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6, днем 13−15 тепла.
Погода в Актюбинской области
Без осадков. На севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный, южный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на востоке области 8 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла, на юге области 6 тепла. В Актобе переменная облачность, без осадков, туман. Ветер юго-восточный, южный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 0−2 тепла.
Погода в Костанайской области
Днем на севере, западе, востоке области осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. На севере, западе, юге области туман. Ветер южный 9−14, днем на севере, западе, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на севере области 16, днем 0−5 мороза. В Костанае облачно, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 0−2 мороза.
Погода в Северо-Казахстанской области
Ночью на юго-востоке области небольшой снег, поземок. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-восточный 9−14, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, на юго-западе области 8−13 мороза, днем 0−5, на востоке области 10 мороза. В Петропавловске переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 2−4 мороза.
Погода в Павлодарской области
На западе, юге области небольшой снег. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, на юге области 14, днем 7−12 мороза. В Павлодаре облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 8−10 мороза.
Погода в Карагандинской области
Ночью на севере, востоке области снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 16 мороза, днем 2−7, на востоке области 10 мороза. В Караганде переменная облачность, ночью снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 2−4 мороза.
Погода в области Улытау
Без осадков. Туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−11, на востоке области 14 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 1−3 мороза.
Погода в Восточно-Казахстанской области
Ночью снег, днем на юге, востоке области снег. На юге, востоке области метель. Ветер северо-западный 9−14, на юге, востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 7, на востоке области 18 мороза, днем 5−10 мороза. В Усть-Каменогорске облачно, ночью снег, метель. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 5−7 мороза.
Погода в области Абай
Ночью на западе, севере, востоке области снег, метель. Ветер северо-западный 9−14, ночью на востоке, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, на юге области 6, днем 6−11, на юге области 2 мороза. В Семее облачно, ночью снег, метель. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 6−8 мороза.
Погода в Кызылординской области
Без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, днем 10−15, на севере области 7 тепла. В Кызылорде небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 11−13 тепла.
Погода в Жамбылской области
Без осадков. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный
9−14, ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 мороза — 2 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза, днем 10−15, на севере, в горных районах области 5 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 12−14 тепла.