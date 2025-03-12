В Уссурийске изъяли поддельные Adidas и Nike на два миллиона рублей

В одном из магазинов города обнаружили партию одежды, обуви и сумок, маркированных логотипами таких брендов, как «Adidas», «Nike», «Gucci» и других. При этом у предпринимателя отсутствовали документы, подтверждающие право на использование этих товарных знаков. Кроме того, на продукции не было обязательной маркировки. В результате из оборота изъяли 900 единиц товара, а ущерб правообладателям оценили более чем в 2 миллиона рублей.