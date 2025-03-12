В Уссурийске изъяли поддельные Adidas и Nike на два миллиона рублей

В Уссурийске возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования товарных знаков известных брендов. Как сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, инициатором проверки выступил Уссурийский транспортный прокурор. В ходе совместной работы с Уссурийской таможней была проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на борьбу с контрафактной продукцией.
В одном из магазинов города обнаружили партию одежды, обуви и сумок, маркированных логотипами таких брендов, как «Adidas», «Nike», «Gucci» и других. При этом у предпринимателя отсутствовали документы, подтверждающие право на использование этих товарных знаков. Кроме того, на продукции не было обязательной маркировки. В результате из оборота изъяли 900 единиц товара, а ущерб правообладателям оценили более чем в 2 миллиона рублей.
Материалы проверки передали в следственные органы для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании. По итогам рассмотрения возбудили уголовное дело по части 1 статьи 180 Уголовного кодекса РФ («Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб»). За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, обязательных работ или лишения свободы на срок до двух лет. Ход расследования находится под контролем прокуратуры.