Впервые после пандемии в Омск снова приедет поезд Москва—Пекин

РЖД объявили о возобновлении регулярных перевозок по маршруту Москва—Улан-Батор—Пекин, приостановленных в 2020 году с началом эпидемии коронавируса.
Как сообщили в РЖД, сейчас идет техническая тестовая обкатка состава, и если она пройдет успешно, между Россией, Монголией и Китаем возобновите регулярное железнодорожное сообщение. В составе тестового поезда —12 вагонов производства КНР, модели которых ранее не использовались в России.
До пандемии поезд Москва—Пекин ходил два раза в неделю. Маршрут составлял 8986 километров, поезд проходил это расстояние примерно за шесть суток. Кроме Омска на территории России он останавливался Тюмени, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Кирове, Перми, Екатеринбурге, и Чите.