Впервые после пандемии в Омск снова приедет поезд Москва—Пекин

Как сообщили в РЖД, сейчас идет техническая тестовая обкатка состава, и если она пройдет успешно, между Россией, Монголией и Китаем возобновите регулярное железнодорожное сообщение. В составе тестового поезда —12 вагонов производства КНР, модели которых ранее не использовались в России.