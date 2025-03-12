Раскрыто, что россияне чаще всего выбирают из гастрономических удовольствий

По данным экспертов, несмотря на тренд оптимизации расходов, россияне порой любят побаловать себя дорогими и не всегда полезными для здоровья продуктами. Так, 72% опрошенных признались, что позволяют себе «маленькую роскошь» в еде ради удовольствия. А 65% позволяют себе вкусные, хоть и не вполне полезные продукты. Исследование предполагало несколько вариантов ответов.