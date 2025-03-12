Раскрыто, что россияне чаще всего выбирают из гастрономических удовольствий

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Из гастрономических удовольствий чаще всего россияне радуют себя мороженым, также в топе кондитерские изделия, икра и рыбные деликатесы, выяснили для РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO.
По данным экспертов, несмотря на тренд оптимизации расходов, россияне порой любят побаловать себя дорогими и не всегда полезными для здоровья продуктами. Так, 72% опрошенных признались, что позволяют себе «маленькую роскошь» в еде ради удовольствия. А 65% позволяют себе вкусные, хоть и не вполне полезные продукты. Исследование предполагало несколько вариантов ответов.
«На первом месте среди таких продуктов мороженое — в этом признался 61% россиян. 57% отдают в этом вопросе выбор кондитерским изделиям, а 40% — икре и другим рыбным деликатесам. 30% россиян предпочитают побаловать себя алкогольными напитками», — выяснили аналитики.
Отметили эксперты и курс на зож — более половины опрошенных, чтобы порадовать себя, покупает фрукты и ягоды.