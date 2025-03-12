Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, что россияне чаще всего выбирают из гастрономических удовольствий

Чаще всего из гастрономических удовольствий россияне выбирают мороженое.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Из гастрономических удовольствий чаще всего россияне радуют себя мороженым, также в топе кондитерские изделия, икра и рыбные деликатесы, выяснили для РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO.

По данным экспертов, несмотря на тренд оптимизации расходов, россияне порой любят побаловать себя дорогими и не всегда полезными для здоровья продуктами. Так, 72% опрошенных признались, что позволяют себе «маленькую роскошь» в еде ради удовольствия. А 65% позволяют себе вкусные, хоть и не вполне полезные продукты. Исследование предполагало несколько вариантов ответов.

«На первом месте среди таких продуктов мороженое — в этом признался 61% россиян. 57% отдают в этом вопросе выбор кондитерским изделиям, а 40% — икре и другим рыбным деликатесам. 30% россиян предпочитают побаловать себя алкогольными напитками», — выяснили аналитики.

Отметили эксперты и курс на зож — более половины опрошенных, чтобы порадовать себя, покупает фрукты и ягоды.